За выдворение со встречи Кашпировского ответят? Глава петербургского отделения СЖР объяснил, почему обратился в полицию

Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России обратилось в МВД с просьбой проверить обстоятельства инцидента во время выступления экстрасенса Анатолия Кашпировского в пятницу, 15 ноября. Из опубликованных видео следует, что мужчины, отвечавшие за безопасность организаторов выступления, силой выдворили журналистов.

«Наиболее вопиющий инцидент, по словам коллег, произошел со съемочной бригадой РЕН ТВ и „Известий“: из рук оператора телеканала пытались выбить камеру, а после того, как корреспондент Наталия Графитчикова пыталась задать А. М. Кашпировскому вопросы, ее просто вытолкали из зала», — сказано в письме начальнику ГУ МВД России Роману Плугину.

Из видеоматериалов, опубликованных после встречи, видно, что журналисты не скрывали свой статус и, пытаясь задать вопрос, называли своё имя и медиа.

Шерих уверен, что имело место нарушение законных прав журналистов: их не должны были прогонять, применяя силу и покушаясь на технику, хоть и встречу Кашпировского можно назвать частным коммерческим мероприятием.

«Журналисты купили билеты на это мероприятие, оно открытое, публичное. Не какая-то закрытая вечеринка, куда приглашают по списку. Встречу проводили в помещении, которое принадлежит общественной организации, а не, например, банку или частному лицу. Речь шла об общественно значимом событии. Если у организаторов возникли какие-то вопросы – всегда можно было задать их корректно, в рамках правовых механизмов. А не вырывая камеру из рук, не выдворяя из помещения», - объяснил «Фонтанке» Дмитрий Шерих позицию Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России.