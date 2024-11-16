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Общество За выдворение со встречи Кашпировского ответят? Глава петербургского отделения СЖР объяснил, почему обратился в полицию

За выдворение со встречи Кашпировского ответят? Глава петербургского отделения СЖР объяснил, почему обратился в полицию

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14 комментариев

Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России обратилось в МВД с просьбой проверить обстоятельства инцидента во время выступления экстрасенса Анатолия Кашпировского в пятницу, 15 ноября. Из опубликованных видео следует, что мужчины, отвечавшие за безопасность организаторов выступления, силой выдворили журналистов.

Со ссылкой на свидетельства сотрудников «Российской газеты», «Известий» и РЕН ТВ Союз журналистов указывает на возможные признаки преступления по ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия, повреждением либо уничтожением имущества).

«Наиболее вопиющий инцидент, по словам коллег, произошел со съемочной бригадой РЕН ТВ и „Известий“: из рук оператора телеканала пытались выбить камеру, а после того, как корреспондент Наталия Графитчикова пыталась задать А. М. Кашпировскому вопросы, ее просто вытолкали из зала», — сказано в письме начальнику ГУ МВД России Роману Плугину.

Союз журналистов также указывает на стремление организаторов встречи Кашпировского запретить фото- и видеосъемку журналистам, а также необоснованные попытки заставить их покинуть здание Дома культуры имени Шелгунова.

Из видеоматериалов, опубликованных после встречи, видно, что журналисты не скрывали свой статус и, пытаясь задать вопрос, называли своё имя и медиа.

Председатель союза журналистов Дмитрий Шерих рассказал «Фонтанке», что, прежде чем отправить заявление в полицию, организация внимательно изучила свидетельства и материалы со встречи Кашпировского, пообщалась с участниками событий.

Шерих уверен, что имело место нарушение законных прав журналистов: их не должны были прогонять, применяя силу и покушаясь на технику, хоть и встречу Кашпировского можно назвать частным коммерческим мероприятием.

«Журналисты купили билеты на это мероприятие, оно открытое, публичное. Не какая-то закрытая вечеринка, куда приглашают по списку. Встречу проводили в помещении, которое принадлежит общественной организации, а не, например, банку или частному лицу. Речь шла об общественно значимом событии. Если у организаторов возникли какие-то вопросы – всегда можно было задать их корректно, в рамках правовых механизмов. А не вырывая камеру из рук, не выдворяя из помещения», - объяснил «Фонтанке» Дмитрий Шерих позицию Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России.

Именно применение силы, на его взгляд, имеет четкие признаки нарушение закона. Профсоюз готов обращаться в полицию по поводу любого подобного инцидента, поскольку считает это недопустимым.

По поводу мероприятия Кашпировского к силовикам обратился и депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь. Он направил письмо в прокуратуру с просьбой дать оценку инциденту на встрече Кашпировского и деятельности экстрасенса в целом.

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Комментарии
14
Klaustrofobik
56 минут
Ждём МММ. Вроде брат Мавроди жив.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Опять Кашпировский?!!! Не.. Россияне реально необучаемые. )))
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