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Общество Политтехнолога Максима Шугалея освободили в Республике Чад. Он вернулся в Россию

Политтехнолога Максима Шугалея освободили в Республике Чад. Он вернулся в Россию

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9 комментариев

Трех граждан России и гражданина Беларуси освободили из заключения в африканской Республике Чад, 16 ноября они прибыли в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди освобожденных — петербургский политтехнолог Максим Шугалей, ранее работавший с Евгением Пригожиным.

Россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Беларуси Денисевича задержали в столице Чада Нджамене 19 сентября. Было ли возбуждено в отношении них какое-либо дело, в чем конкретно их посчитали виновными – не сообщалось. Российская сторона называла задержание и арест неправомерными и безосновательными, переговоры об освобождении велись на высшем уровне. Как отмечают РИА Новости, решение отпустить арестованных принял лично президент Чада Идрис Деби.

«Коммерсант» со ссылкой на Фонд защиты национальных ценностей, которым руководил Шугалей, писал о возможных причинах ареста россиян.

«Причиной произошедшего могла стать статья в панафриканском еженедельном журнале Jeune Afrique (создан в Тунисе в 1960 году, выходит в Париже), в которой утверждается, что 6 мая, когда состоялся первый тур выборов главы государства, российские социологи посетили предвыборные штабы Махамата Идриса Деби Итно (9 мая он стал президентом переходного периода Чада, набрав 61% голосов)», — отмечал «Ъ».

Арест в Чаде не был первым подобным опытом для Максима Шугалея. В 2019 году он был арестован в Ливии по обвинению во вмешательстве в местные выборы. Почти два года он провел в ливийской тюрьме, в конце 2020 года ему удалось вернуться в Россию.

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Комментарии
9
Игорь Протасов
1 час
Ладно, хоть не съели :-)
pgrad
41 минута
Это не политтехнолог, а зиц-председатель Фунт какой-то: в Ливии сидел, в Чаде сидел, при Пригожине сидел, при Трампе сидел...
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