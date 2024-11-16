Жертвы наставничества. Суд в Петербурге арестовал «последовательницу» Блиновской — масштаб не тот, но состав покруче

По делу о мошенничестве в Петербурге отправлена под стражу Валерия Вагапова. Девушка за сотни тысяч рублей приглашала людей на «консультационные практикумы» и обещала миллионы.

О решении суда в субботу, 16 ноября, «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов. В уголовном деле шесть эпизодов мошенничества на разные суммы, в том числе в особо крупном размере, то есть с санкцией до десяти лет лишения свободы.

Пожалуй, лучше всего суть дела пересказывает сама Валерия, описывая свои навыки и биографию в общедоступном телеграм-канале. «Я сильный эксперт в области контента. И гениальный смысловик. На этом строится моя база. <…> Но это не всё. Половину 2023 года с проходила шаманскую инициацию и обучение по законам Мироздания и энергопрактик. За счет понимания и применения этих основ в мае прошлого года я заработала свой первый миллион», — делится с аудиторией 20-летняя уроженка Стерлитамака.

Если ближе к практике, то Валерия собирала группы подопечных и проводила с ними разборы, давала советы и обещала, если упрощать, всех сделать богатыми и знаменитыми. «В идеале каждому участнику купим недвижку», — и даже такие перспективы рисовала Валерия.

Для убедительности у наставника, конечно, должен быть наставник. У Вагаповой это, к примеру, некий финансовый советник, которому Валерия якобы заплатила 3 миллиона, и пара девушек с тем же родом занятий, что и у Вагаповой, только они существенно популярней.

Одна из таких групп собралась в феврале этого года, в ней было 12 человек, каждый из которых заплатил по 400 тысяч, рассказали «Фонтанке» участники. Изнутри группы Валерия минимум одну девушку уговорила на вип-условия еще за 700 тысяч. Этот формат Вагапова описывает так: «Я вас за ручку перевезу с собой в Америку или куда вы хотите».

Как рассказали «Фонтанке» потерпевшие, по условиям наставничества Валерия 8 недель сопровождала группу, после чего на протяжении года должна была проводить поддерживающие созвоны. Но группа, по словам заявительниц, осталась без поддержки и фактически без наставника. Когда девушки потребовали свои деньги назад, Валерия им отказала.

По словам Анастасии, купившей личное наставничество, не задалось и с этим — Вагапова регулярно где-то пропадала, переносила созвоны и в целом не оправдала ожидания тех, кому обещала медийность, классные соцсети, популярный ютуб-канал и три миллиона прибыли за считаные недели.

Как рассказали «Фонтанке» потерпевшие, общая сумма ущерба по шести заявлениям на Вагапову составила порядка семи миллионов рублей — одна из девушек оформила на себя кредит для своей наставницы.

Виновной Валерия себя не считает. При этом в распоряжении потерпевших есть видео, на котором девушка честно делилась: «У меня ощущение, что мы инфоцыгане. Раскулачиваем людей и еще к этому так относимся, как будто мы молодцы».

После задержания в отделе полиции, по данным «Фонтанки», девушка вела себя вызывающе, смеялась и говорила, что «это какой-то цирк». В суде держалась приличней, но все еще уверена в своей невиновности.