За запрет майнинга выступил глава Дагестана. Он заявил об износе электросистем в регионе

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов попросил федеральное правительство запретить майнинг на территории региона — сообщила его пресс-служба 16 ноября. Он отметил, что рост потребления электричества в регионе составил почти 26% за три года, и связал это с работой майнинговых ферм.

Накануне, 15 ноября, «Коммерсантъ» сообщил о том, что федеральное правительство определилось с перечнем регионов, где с 1 декабря 2024 года может быть введен запрет на майнинг криптовалют. По данным издания, сезонные ограничения, в периоды высоких нагрузок (зимой), правительство намерено вводить в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском кране. Полный запрет, по информации «Коммерсанта» предложено ввести в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии—Алании, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Предполагается , что запретительные меры будут введены временно, до 2031 года.

Еще в конце 2023 года Минэнерго выступило с инициативой дифференцировать тарифы на электроэнергию, чтобы для майнеров ее стоимость была выше, чем для тех, кто использует сети только для бытовых нужд. К реализации этого уже приступили, например, в Иркутской области, где новые диапазоны тарифов начнут действовать с 1 января 2025. Максимальное значение первого, самого дешевого, диапазона определили на уровне 3,9 тысячи киловатт-часов в месяц. Такие нововведения могут отразиться не только на майнерах, но и на тех, кто пользуется обогревателями и отопительными системами на электричестве.