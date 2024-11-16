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Власть За запрет майнинга выступил глава Дагестана. Он заявил об износе электросистем в регионе

За запрет майнинга выступил глава Дагестана. Он заявил об износе электросистем в регионе

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1 комментарий

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов попросил федеральное правительство запретить майнинг на территории региона — сообщила его пресс-служба 16 ноября. Он отметил, что рост потребления электричества в регионе составил почти 26% за три года, и связал это с работой майнинговых ферм.

«Такая нагрузка — тяжелое испытание для регионального электросетевого комплекса, износ которого превышает среднероссийские показатели. На энергообъектах возникают технологические нарушения, что ведёт в том числе к отключению света в домах дагестанцев», — сказано в заявлении пресс-службы Меликова.

За год среднее потребление электричества выросло на 8%, в отопительный сезон нагрузка дополнительно увеличивается.

В аппарате главы Дагестана отмечают, что «Россети» при содействии чиновников стараются решить проблему с износом электрических сетей, но этого недостаточно.

«Быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в Дагестане стало дополнительным негативным фактором. Так называемые майнинг-фермы приводят к ещё большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей», - сказано в заявлении пресс-службы Меликова.

Глава Дагестана считает необходимым запрет майнинга в регионе, пока не будет решена проблема с износом электросетей. Он направил соответствующее официальное обращение в федеральное правительство.

Накануне, 15 ноября, «Коммерсантъ» сообщил о том, что федеральное правительство определилось с перечнем регионов, где с 1 декабря 2024 года может быть введен запрет на майнинг криптовалют. По данным издания, сезонные ограничения, в периоды высоких нагрузок (зимой), правительство намерено вводить в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском кране. Полный запрет, по информации «Коммерсанта» предложено ввести в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии—Алании, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Предполагается, что запретительные меры будут введены временно, до 2031 года.

Еще в конце 2023 года Минэнерго выступило с инициативой дифференцировать тарифы на электроэнергию, чтобы для майнеров ее стоимость была выше, чем для тех, кто использует сети только для бытовых нужд. К реализации этого уже приступили, например, в Иркутской области, где новые диапазоны тарифов начнут действовать с 1 января 2025. Максимальное значение первого, самого дешевого, диапазона определили на уровне 3,9 тысячи киловатт-часов в месяц. Такие нововведения могут отразиться не только на майнерах, но и на тех, кто пользуется обогревателями и отопительными системами на электричестве.

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Комментарии
2
alexadmin
7 минут
А платить за эл-во они не пробовали?
pavel_titov78
2 минуты
Может он сначала разберётся с тотальныи воровством электричества в своём регионе? Глядишь, проблема и разрешится, а не майнинг запрещать.
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