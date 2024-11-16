Умер советский режиссер Александр Панкратов

На 79-м году ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, режиссер и кинооператор Александр Панкратов. Об этом 16 ноября сообщает Союз кинематографистов РФ.

Союз кинематографистов выразил свои соболезнования семье и близким Панкратова. Прощание с ним состоится 18 ноября на Востряковском кладбище в Москве.

Александр Панкратов родился 4 сентября 1946 года в Москве. В 1968 году он окончил операторский факультет ВГИКа и сразу после вуза вплоть до 1974 года работал на телевидении, где снял ряд документальных телефильмов, включая «Удивительный мальчик», «С песней по жизни» и «Нервы-нервы», а также анимационный фильм «Голубой щенок».

После завершения учебы на режиссерском факультете ВГИКа в 1979 году, Панкратов стал автором нескольких полнометражных игровых фильмов, среди которых «Портрет жены художника», «Счастливая, Женька!», «Проделки в старинном духе», «Прощай, шпана замоскворецкая», «Завтра», «Борода в очках и бородавочник (Эмигрантка)» и «Путешествие автостопом».

В результате экономических потрясений на рубеже 1980—1990-х годов Александр Панкратов на несколько лет остался без работы в кино. В этот период он подрабатывал водителем и пробовал себя в бизнесе. Как он сам вспоминал: «Продавал ботинки, пиво, печенье». Эти слова он произнёс в интервью «Российской газете» в 2010 году, отметив, что годы перестройки для него были увлекательными.

В 2006 году он издал книгу прозы под названием «Звездное небо над Потылихой».