МЧС: в Петербурге ожидается мощное усиление ветра

В субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий из-за усиления ветра. Об этом сообщает петербургское МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Усиление ветра ожидается до 20 метров в секунду.
Ведомство дало рекомендации для населения:
— Уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
— Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.
— Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
— Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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