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Город МЧС: в Петербурге ожидается мощное усиление ветра

МЧС: в Петербурге ожидается мощное усиление ветра

2 066
1 комментарий

В субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий из-за усиления ветра. Об этом сообщает петербургское МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Усиление ветра ожидается до 20 метров в секунду.

Ведомство дало рекомендации для населения:

— Уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

— Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

— Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

— Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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Комментарии
1
Гость
17 минут
На деревьях нет ни листвы, ни налипшего снега.
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