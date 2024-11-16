Тепло и мокро. Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в субботу

Санкт-Петербург в субботу, 16 ноября, продолжает находиться под влиянием теплого сектора североатлантического циклона — волна тепла выходит на максимум. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале. Петербуржцев сегодня ожидает облачная и ветреная погода, местами пройдут небольшие дожди. Также заметно понизится атмосферное давление. Температура, наоборот, будет расти и приблизится к рекордно высоким отметкам.

В Петербурге температура воздуха поднимется до +9…+11 градусов. Ветер задует юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба — существенно ниже нормы.

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