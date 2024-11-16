Избавиться от раковых клеток 16-летнему Дане поможет дорогое лечение

Летом у Дани обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Подростку сделали операцию, он также прошёл несколько блоков химиотерапии. Но полностью избавиться от раковых клеток поможет только протонная терапия. Только для Дани такое лечение платное.

«Сын всегда был здоровым и активным – занимался волейболом, увлекался горными лыжами. Но в начале лета во время занятий на турнике Даня пожаловался, что не может смотреть вверх: искажается изображение. Оказалось, это продолжается уже некоторое время.

По результатам МРТ у сына выявили герминому — опухоль головного мозга, которая образовалась в сложно досягаемой области и вызвала нарушения зрения. В июле Даню прооперировали, но удалить опухоль полностью врачи не смогли — слишком высок риск повреждения прилегающих нервов и тканей мозга. По результатам гистологии сообщили, что опухоль злокачественная и необходима химиотерапия.

Сын прошел четыре блока химии и сейчас, чтобы окончательно избавиться от раковых клеток и максимально снизить риск рецидива, ему необходима протонная терапия. Дане готовы провести её в клинике в Петербурге, но, так как у сына нет российского гражданства, лечение будет платным. Мы собрали часть средств, но полную сумму нам не осилить. Прошу, помогите!» — Андрей Белов, Казахстан.

«У Дани герминома пинеальной области головного мозга, гидроцефалия, состояние после микрохирургического удаления и четырёх блоков химиотерапии. Сейчас мальчику необходимо проведение локальной протонной лучевой терапии. Данный метод позволяет облучить место опухоли, минимизировав воздействие на окружающие здоровые клетки головного мозга. Достоинство протонной терапии заключается в сочетании высокой эффективности и максимальной безопасности для ребёнка».

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