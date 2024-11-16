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Общество Город «Мы мирные люди…» Где в Петербурге броня крепка и танки наши быстры

«Мы мирные люди…» Где в Петербурге броня крепка и танки наши быстры

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29 комментариев

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле рассказал о помощи российской армии. На нужды военных киноконцерн передал со своей технической базы 36 танков. «Фонтанка» посмотрела, что еще стоит в Петербурге «на запасном пути» и тоже может пригодиться.

Шахназаров в разговоре с главой государства подробно рассказал о передаче военной техники. Этому предшествовало обращение в Минобороны для того, чтобы узнать потребности ведомства.

«В 2023 году мы передали Вооруженным силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые хранились у нас на военно-технической базе», — отчитался Владимиру Путину гендиректор «Мосфильма».

Названные Кареном Шахнахаровым танки не совсем современные. Так, производство Т-55 началось в 1958-м, но машина до сих пор применяется в боевых действиях. Танк ПТ-76 на вооружении армии Советского Союза взяли в 1951 году — впоследствии эту легкую и плавающую боевую машину заменили на БМП-1.

На сайте «Мосфильма» говорится, что всего в распоряжении киноконцерна есть более 190 единиц бронетанковой техники, бронетранспортеров и самоходных установок. Вся техника — это реквизит, который находится в исправном состоянии и готов к съемкам сразу в нескольких фильмах одновременно.

Что же есть в Петербурге?

Мы решили посмотреть, какая военная техника стоит в Санкт-Петербурге под открытым небом. Есть легенда, что все такие машины находятся в боеспособном состоянии и нуждаются в минимальной технической подготовке.

Прежде всего, конечно, обратим внимание на Артиллерийский музей, который находится в зоне ответственности военного ведомства. В его внешней экспозиции стоят образцы вооружения и военной техники с XVI века и до настоящего времени.

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Внимание привлекает танк Т-80б. Первоначальный вариант такого танка приняли на вооружение Советской армии в 1976 году. Обновленные танки Т-80Б использовались российской армией во время военной операции в Чечне в 1995–1996 годах. Сейчас в ходе СВО активно применяется Т-80 в модификации БВМ.

На постаменте на Нефтяной дороге, дом 5 — около проходной выпускающего бронезащиту завода НПО Специальных материалов — стоит танк Т-80. Первые серийные образцы таких танков выпускались на Кировском заводе в Ленинграде, а модификации — уже в других городах.

В Автово напротив здания Княжевской подстанции стоит памятник «Танк-победитель». Это КВ-85 («Клим Ворошилов») периода Великой Отечественной войны. Этот уникальный памятник появился здесь в 1951 году. Так, Автово практически единственное место в мире, где можно увидеть экземпляр советского тяжелого танка, созданного во время Великой Отечественной. На вооружение танк приняли в 43-м. Он начал активно применяться в боевых действиях с 44-го, но эти танки были безвозвратно потеряны или списаны. Сохранился только один аутентичный КВ-85 — он стоит на постаменте на проспекте Стачек в Автово.

На территории Кировского завода находится танк-памятник ИС-2. Он появился здесь в 1947 году. Установленный танк — опытный образец, который изготовили к 22 июля 1943 года. Как рассказывает исследователь и реставратор бронетехники Юрий Пашолок, этот танк участвовал в том же году в показе на территории Кремля — осматривал ИС-2 и залезал на него сам Иосиф Сталин.

Еще по одному Т-34-85 установлены на территории заводов — «Звезда» на Бабушкина и 61-го бронетанкового ремонтного завода в Стрельне. А в Колпино в сквере Героев-ижорцев стоит более современный Т-62.

За границами города танки стоят в Сертолово, в Ропше, в Войсковицах под Гатчиной, в Киришах, в Тихвине, на Пулковских высотах и на Невском пятачке.

Около станции метро «Площадь Мужества» на территории завода «Красный Октябрь» установлен вертолет Ми-24А. Впервые он пошел в серийное производство в 1971 году. Он поставлялся в Афганистан, Вьетнам, Ирак, Ливию, применялся в различных локальных войнах и конфликтах.

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Еще во внешней экспозиции Артиллерийского музея находятся пусковые установки с ракетами, зенитно-ракетные комплексы, РСЗО, различные советские артиллерийские системы.

Кстати, у петербуржцев есть возможность самим поездить на старых танках и даже научиться управлять ими. Такие развлечения предоставляют частные фирмы под Красным Селом и в Выборгском районе примерно посередине между Новоприозерским и Выборгским шоссе у урочища Кривко. В наличии обещают редкие БРДМ-2 и плавающий ПТ-76, классику БТР-80, активно воюющие сейчас БМП-2, МТ-ЛБ и Т-80, старичок Т-55 и, конечно, старый добрый Т-34-85.

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Комментарии
30
Teo Piter
1 час
А еще Аврора, если что без дела стоит…
DanCitizen
1 час
Да что же такое, постоянное ощущение, что во главе государства жестокие , бесчеловечные , но клоуны
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