Решетников предложил не ограничивать длительность сверхурочной работы

Глава Минтруда Максим Решетников заявил о необходимости снять ограничения на максимальную длительность сверхурочной работы. Об этом 15 ноября сообщает ТАСС.

По словам главы Минтруда, люди хотят больше работать, а заводы готовы больше платить. «Нам необходимо снять законодательные ограничения, в том числе для сверхурочной работы, вы знаете у нас сейчас 120 часов», - пояснил министр.

Кабмин разрабатывает соответствующую инициативу, с которой правительство выйдет в Госдуму. Решетников подчеркнул, что это касается снятия «излишних» ограничений на трудовую деятельность женщин, пенсионеров и молодежи. Министр назвал «большим ресурсом» для экономики вовлечение в работу этих категорий граждан. \

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