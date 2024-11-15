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Общество Власть Решетников предложил не ограничивать длительность сверхурочной работы

Решетников предложил не ограничивать длительность сверхурочной работы

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20 комментариев

Глава Минтруда Максим Решетников заявил о необходимости снять ограничения на максимальную длительность сверхурочной работы. Об этом 15 ноября сообщает ТАСС.

По словам главы Минтруда, люди хотят больше работать, а заводы готовы больше платить. «Нам необходимо снять законодательные ограничения, в том числе для сверхурочной работы, вы знаете у нас сейчас 120 часов», - пояснил министр.

Кабмин разрабатывает соответствующую инициативу, с которой правительство выйдет в Госдуму. Решетников подчеркнул, что это касается снятия «излишних» ограничений на трудовую деятельность женщин, пенсионеров и молодежи. Министр назвал «большим ресурсом» для экономики вовлечение в работу этих категорий граждан. \

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Максим Решетников Минтруда Сверхурочная работа Ограничения
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Комментарии
20
Abu-Denis
39 минут
Уже было. Именно этот лозунг "Люди хотят больше работать" внедрялся на Беломорканале и затем послужил основой для непосильных норм выработки в лагерях и не только. Ну, а как люди стали больше зарабатывать, объяснял Варлам Шаламов, прошедший ад Колымы. Передовики получали пищевую прибавку, которая энергетически не восполняла повышенные трудозатраты, поэтому лагерные стахановцы выдыхались, превращались в доходяг и гибли. Отсюда и родилась гулаговская мудрость: "Губит не маленькая пайка, а большая".
pioneer
37 минут
Сам-то любит работать сверхурочно?
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