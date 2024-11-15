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Спорт «Зенит» проиграл «Фенербахче» в Стамбуле

«Зенит» проиграл «Фенербахче» в Стамбуле

456
4 комментария

Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился товарищеский матч против «Фенербахче». Встреча проходила 15 ноября в Стамбуле. Петербуржцы уступили со счетом 1:2.

Турецкая команда забила первой. На 20 минуте отличился Дженк Тосун. На 35-й минуте Александр Ерохин сравнял. На 63-й минуте Мюнир Левент Мерджан снова вывел вперед «Фенербахче» и установил окончательный счет.

Следующий матч «Зенит» проведет 23 ноября в РПЛ на выезде против «Оренбурга».

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Фенербахче Зенит Стамбул
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Комментарии
4
Klaustrofobik
17 минут
Стамбул город контрастов.
Эд Хэммет
16 минут
Сегодня чемпионат Турции будет посильнее российского.
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