«Зенит» проиграл «Фенербахче» в Стамбуле

Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился товарищеский матч против «Фенербахче». Встреча проходила 15 ноября в Стамбуле. Петербуржцы уступили со счетом 1:2.

Турецкая команда забила первой. На 20 минуте отличился Дженк Тосун. На 35-й минуте Александр Ерохин сравнял. На 63-й минуте Мюнир Левент Мерджан снова вывел вперед «Фенербахче» и установил окончательный счет.

Следующий матч «Зенит» проведет 23 ноября в РПЛ на выезде против «Оренбурга».

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