«Просто так они каким-то сатанистам уже свою власть не отдадут». «Коробка передач» — о команде Трампа

«Воронки интернета, засасывающие наших детей», «русский чип» избранного президента США Дональда Трампа и настроение в Европе и на Украине после победы последнего на выборах — темы, которые в течение недели обсуждали в эфирах общественно-политических программ федерального телевидения.

«Это ребята очень амбициозные. И просто так они каким-то сатанистам уже свою власть не отдадут», — охарактеризовали новую администрацию Трампа в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».

В «Месте встречи» на НТВ препарировали настроения среди лидеров Евросоюза и пришли к выводу, что они «сейчас делают вид, что с Трампом они прекрасно разговаривают, прекраснейшим образом договорятся, и вообще — понимание на уровне чики-пики».

«Зародыш администрации, которая вся собрана под одного человека», «Трамп собирает команду для смертельного боя», а Украине, которая «не центр мира» «Крым нужно забыть» — ключевые тезисы свежего выпуска «Коробки передач».