Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

ю-з.

 750мм 95%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Почему Беглов меняет чиновников
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Почему все опять болеют
Рейд на Апрашке
Промышленный Петербург
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Общество Fontanka.Digital обзор «Просто так они каким-то сатанистам уже свою власть не отдадут». «Коробка передач» — о команде Трампа

«Просто так они каким-то сатанистам уже свою власть не отдадут». «Коробка передач» — о команде Трампа

301
1 комментарий

«Воронки интернета, засасывающие наших детей», «русский чип» избранного президента США Дональда Трампа и настроение в Европе и на Украине после победы последнего на выборах — темы, которые в течение недели обсуждали в эфирах общественно-политических программ федерального телевидения.

Лаконичный обзор российских ток-шоу 15 ноября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

«Это ребята очень амбициозные. И просто так они каким-то сатанистам уже свою власть не отдадут», — охарактеризовали новую администрацию Трампа в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».

В «Месте встречи» на НТВ препарировали настроения среди лидеров Евросоюза и пришли к выводу, что они «сейчас делают вид, что с Трампом они прекрасно разговаривают, прекраснейшим образом договорятся, и вообще — понимание на уровне чики-пики».

«Зародыш администрации, которая вся собрана под одного человека», «Трамп собирает команду для смертельного боя», а Украине, которая «не центр мира» «Крым нужно забыть» — ключевые тезисы свежего выпуска «Коробки передач».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Klaustrofobik
2 минуты
Сатана против сатанистов. Пчёлы против мёда. Рок против веществ.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Новости компаний
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Новости компаний
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
ТОП 5
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25