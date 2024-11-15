Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 752мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Куда пойти на выходных
Почему все опять болеют
Дом Радио
Рейд на Апрашке
Промышленный Петербург
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Временное пребывание украинцев в России могут ограничить до 31 марта 2025 года. Дальше — патент, ВНЖ или высылка

Временное пребывание украинцев в России могут ограничить до 31 марта 2025 года. Дальше — патент, ВНЖ или высылка

825
3 комментария

Временное пребывание граждан Украины на территории России и их право на работу без разрешения или патента могут ограничить до 31 марта 2025 года. Проект подготовленных МВД изменений в Указ «Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан в РФ» 15 ноября опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Из текста следует, что срок временного пребывания в России граждан Украины продлевается с 1 января 2025 года до 31 марта 2025 года включительно. Затем им необходимо будет получить патент для трудовой деятельности, или же оформить вид на жительство либо гражданство.

Сейчас граждане Украины могут находиться в России дольше 90 дней и работать бзе патента при условии, что они прошли дактилоскопию и медицинское освидетельствование на наркотические вещества и инфекционные заболевания, включая ВИЧ. В МВД отмечают, что большинство находящихся в России украинцев не урегулировали свое правовое положение. Министерство полагает, что в правовой связи с Россией они не заинтересованы, как и в возможности легально находиться в стране, что «создает угрозу национальной безопасности».

В МВД добавили, что с 5 февраля 2025 года в России вводится реестр контролируемых лиц, куда будут попадать иностранцы, не имеющие права законно находится в стране. Попавшие в реестр иностранцы будут высылаться из России.

Правительство России с 16 октября 2023 года постановило, что украинцы могут попадать в Россию по земле только через погранпереход Виентули — Лудонка в Псковской области или через аэропорт Шереметьево во воздуху.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
276386315
9 минут
Петренко, собирай манатки и скатертью дорога!
ixform
7 минут
дело не в этом они просто русские по крови и разуму и прекрасно понимают всё работают, в сводках их мало, ум в башке есть больше уважения проявите к ним урегулировать статус можно разными путями зачастую проблем выше крыши и заниматься волокитой с бумажками С БУМАЖКАМИ нет никакого резона ГОС УСЛУГИ для нерезидентов нужны
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Новости компаний
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
Новости компаний
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
ТОП 5
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25