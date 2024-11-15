Временное пребывание украинцев в России могут ограничить до 31 марта 2025 года. Дальше — патент, ВНЖ или высылка

Временное пребывание граждан Украины на территории России и их право на работу без разрешения или патента могут ограничить до 31 марта 2025 года. Проект подготовленных МВД изменений в Указ «Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан в РФ» 15 ноября опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Из текста следует, что срок временного пребывания в России граждан Украины продлевается с 1 января 2025 года до 31 марта 2025 года включительно. Затем им необходимо будет получить патент для трудовой деятельности, или же оформить вид на жительство либо гражданство.

Сейчас граждане Украины могут находиться в России дольше 90 дней и работать бзе патента при условии, что они прошли дактилоскопию и медицинское освидетельствование на наркотические вещества и инфекционные заболевания, включая ВИЧ. В МВД отмечают, что большинство находящихся в России украинцев не урегулировали свое правовое положение. Министерство полагает, что в правовой связи с Россией они не заинтересованы, как и в возможности легально находиться в стране, что «создает угрозу национальной безопасности».

В МВД добавили, что с 5 февраля 2025 года в России вводится реестр контролируемых лиц, куда будут попадать иностранцы, не имеющие права законно находится в стране. Попавшие в реестр иностранцы будут высылаться из России.