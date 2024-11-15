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Город Дороги Петербурга покраснели от 8-балльных пробок пятничным вечером

Дороги Петербурга покраснели от 8-балльных пробок пятничным вечером

2 009
5 комментариев

Дороги Петербурга покраснели от 8-балльных пробок вечером 15 ноября. К 17:15 в пятницу было зафиксировано на балл больше, чем обычно. Такая дорожная ситуация будет сохраняться примерно до 18:30. «Яндекс.Карты» раскрасили дороги города красным и бордовым цветами.

Машины уже стоят в пробках на Невском проспекте, особенно на Старо-Невском, Садовой улице и набережной Фонтанки. Транспорт скопился на набережных Кутузова, Пироговской и Выборгской. Также пробки фиксируются на проспекте Обуховской Обороны и на Октябрьской набережной. В основном автомобили едут из центра.

Достаточно плотно сейчас и на Пискарёвском проспекте, шоссе Революции и Митрофаньевском шоссе.

Также транспортный коллапс наблюдается на Васильевском острове. Там из-за ремонта трамвайных путей с 9 ноября ограничили движение.

На КАД образовались три длинные пробки. На ЗСД водители стоят в 6-километровом заторе — из центра перед съездом на Богатырский проспект.

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Комментарии
5
kachumnoy
56 минут
На пешкарусе надо перемещаться!
280142699
41 минута
Посмотришь -в жоповозке один водила.
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