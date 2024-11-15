Петербуржец планировал подорвать оборудование, питающее Ладожский вокзал. Помешала полиция

Патрульные задержали 20-летнего молодого человека рядом с «Охтинской» подстанцией. Интуиция не подвела сотрудников, в телефоне задержанного были инструкции по подрыву оборудования.

Как стало известно «Фонтанке», внимание экипажа ППС молодой человек привлек около семи утра 15 ноября. Его заметили рядом с подстанцией на Заневском проспекте, 54. Это довольно крупное сооружение, которое питает энергией Красногвардейский район и часть Центрального, а также Ладожский вокзал.

Как оказалось, уроженец Иваново не просто так прогуливался вокруг «Охтинской» подстанции. В его телефоне была найдена переписка с подробными инструкциями о том, как устроить взрыв и вывести подстанцию из строя. Вероятно, действия молодого человека будут рассмотрены как покушение на теракт.