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Происшествия Петербуржец планировал подорвать оборудование, питающее Ладожский вокзал. Помешала полиция

Петербуржец планировал подорвать оборудование, питающее Ладожский вокзал. Помешала полиция

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3 комментария

Патрульные задержали 20-летнего молодого человека рядом с «Охтинской» подстанцией. Интуиция не подвела сотрудников, в телефоне задержанного были инструкции по подрыву оборудования.

Как стало известно «Фонтанке», внимание экипажа ППС молодой человек привлек около семи утра 15 ноября. Его заметили рядом с подстанцией на Заневском проспекте, 54. Это довольно крупное сооружение, которое питает энергией Красногвардейский район и часть Центрального, а также Ладожский вокзал.

Как оказалось, уроженец Иваново не просто так прогуливался вокруг «Охтинской» подстанции. В его телефоне была найдена переписка с подробными инструкциями о том, как устроить взрыв и вывести подстанцию из строя. Вероятно, действия молодого человека будут рассмотрены как покушение на теракт.

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Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
1 час
"В его телефоне была найдена переписка" - а как нашли?
Zdobsi
2 часа
Петербуржец или понаехавший из Иваново? Ну и заголовки. Молодцы, что приметили!
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