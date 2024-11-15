Стивен Кинг ушел из X. Снова

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что покидает социальную сеть X. Сделал он это после того, как по интернету поползли слухи о том, что Илон Маск заблокировал аккаунт Кинга в X за комментарий в свой адрес: якобы писатель назвал бизнесмена «первой леди» после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

В X Кинг написал, что уходит из соцсети, а поклонников призвал следить за ним в другом месте. «Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной», — сообщил известный писатель.

Кинг угрожает уйти из социальных сетей не в первый раз. Например, в ноябре 2022 года он сообщил, что «уйдет из интернета», если значок верификации станет платным, писал Forbes.

А в ноябре 2016-го, после первой победы Трампа на выборах президента США, Кинг также пообещал уйти из социальных сетей. Но остался.