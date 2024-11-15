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Строительство На Парнасе в 2025 году появится образовательный кластер из трех школ

На Парнасе в 2025 году появится образовательный кластер из трех школ

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До конца 2025 года на Парнасе введут в эксплуатацию две новых школы. Как сообщает «Главстрой Санкт-Петербург», одна будет рассчитана на 550 учеников, другая — на 825 мест. Обе они войдут в единый образовательный кластер с построенной школой № 142.

В первой школе на 550 мест сейчас завершили устройство кровли, идет монтаж инженерных систем и навесных фасадов. Внутри ведется отделка — укладка напольного покрытия, установка окон и дверей. На прилегающей территории началось благоустройство, здесь собираются монтировать МАФы и устанавливать оборудование. Школа строится по концессионному соглашению с городом.

В другой школе, что на 825 мест, закончилось обустройство котлована и началось создание железобетонного каркаса школы и наружных стен из газобетона, а также работы по гидроизоляции и установке прифундаментного дренажа. Подрядные организации возводят внутренние перегородки, стены и фасад, внутри начался монтаж инженерных систем.

Седьмая и восьмая школы в ЖК «Северная долина» будут созданы по индивидуальным проектам. Вместе с руководством школ застройщик разрабатывает для них образовательные программы и программы дополнительного образования. Например, с сентября 2024 года в школе № 142 запущены три таких новых проекта, в том числе — строительные классы.

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