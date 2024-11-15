На Парнасе в 2025 году появится образовательный кластер из трех школ

Источник: Предоставлено «Главстрой Санкт-Петербург»







До конца 2025 года на Парнасе введут в эксплуатацию две новых школы. Как сообщает «Главстрой Санкт-Петербург», одна будет рассчитана на 550 учеников, другая — на 825 мест. Обе они войдут в единый образовательный кластер с построенной школой № 142.



В первой школе на 550 мест сейчас завершили устройство кровли, идет монтаж инженерных систем и навесных фасадов. Внутри ведется отделка — укладка напольного покрытия, установка окон и дверей. На прилегающей территории началось благоустройство, здесь собираются монтировать МАФы и устанавливать оборудование. Школа строится по концессионному соглашению с городом.



В другой школе, что на 825 мест, закончилось обустройство котлована и началось создание железобетонного каркаса школы и наружных стен из газобетона, а также работы по гидроизоляции и установке прифундаментного дренажа. Подрядные организации возводят внутренние перегородки, стены и фасад, внутри начался монтаж инженерных систем.

