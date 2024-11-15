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Строительство В Приморском районе в 2025 году построят новый детский сад на 220 детей

В Приморском районе в 2025 году построят новый детский сад на 220 детей

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В Приморском районе началось строительство детского садика на 220 мест. Как сообщает холдинг Setl Group, сдать объект планируется в четвертом квартале 2025 года.

На первом этаже трехэтажного садика расположатся ясли с игровыми комнатами и спальнями, медицинский и процедурный кабинеты, кухня и бассейн. Второй этаж отведут под комнаты для детей от трех до пяти лет, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для кружков и дополнительных занятий. На третьем этаже будут находиться комнаты для самых старших детей.

Во дворе оборудуют 12 игровых площадок, две площадки для физкультуры и одну — для изучения правил дорожного движения.

Этот садик станет последним социальным объектом в ЖК «Чистое небо», где уже есть две школы и шесть детских садов.

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