В Приморском районе в 2025 году построят новый детский сад на 220 детей

В Приморском районе началось строительство детского садика на 220 мест. Как сообщает холдинг Setl Group, сдать объект планируется в четвертом квартале 2025 года.



На первом этаже трехэтажного садика расположатся ясли с игровыми комнатами и спальнями, медицинский и процедурный кабинеты, кухня и бассейн. Второй этаж отведут под комнаты для детей от трех до пяти лет, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для кружков и дополнительных занятий. На третьем этаже будут находиться комнаты для самых старших детей.



Во дворе оборудуют 12 игровых площадок, две площадки для физкультуры и одну — для изучения правил дорожного движения.

