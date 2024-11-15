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Происшествия Водитель «Ивеко» на Мурманке принял кузов самосвала в свою кабину

Водитель «Ивеко» на Мурманке принял кузов самосвала в свою кабину

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3 комментария

Один человек пострадал в результате ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом днем 15 ноября.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, на 23-м километре шоссе столкнулись попутный «Вольво» и «Ивеко». Травмы получил водитель «Ивеко». Его с помощью гидравлического инструмента деблокировали сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга и передали медикам скорой помощи.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что ДТП на 23-м километре трассы Р-21 «Кола» случилось около 12:30. Образовалась пробка длиной около 2 километров в сторону Санкт-Петербурга. К настоящему времени, судя по «Яндекс.Карте», она рассосалась.

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Комментарии
3
282437267
2 часа
подскользнулся?
280306928
1 час
Яковлева, что ты приняла, когда писала заголовок?
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