Водитель «Ивеко» на Мурманке принял кузов самосвала в свою кабину

Один человек пострадал в результате ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом днем 15 ноября.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, на 23-м километре шоссе столкнулись попутный «Вольво» и «Ивеко». Травмы получил водитель «Ивеко». Его с помощью гидравлического инструмента деблокировали сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга и передали медикам скорой помощи.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что ДТП на 23-м километре трассы Р-21 «Кола» случилось около 12:30. Образовалась пробка длиной около 2 километров в сторону Санкт-Петербурга. К настоящему времени, судя по «Яндекс.Карте», она рассосалась.

