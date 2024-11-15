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Общество В Петербурге назвали лучшие рестораны Северо-Запада

В Петербурге назвали лучшие рестораны Северо-Запада

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15 комментариев

В Петербурге подвели итоги XII ресторанной премии WHERETOEAT Northwest. Лучшие заведения Северо-Запада были названы во время церемонии в гостинице «Астория» 14 ноября 2024 года.

С этого сезона география премии WHERETOEAT St. Petersburg была расширена и теперь включает в себя гастрономические проекты Северо-Западного региона, в том числе Карелии, Мурманской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Вологодской областей.

В первую десятку вошли петербургские заведения. Лучшим рестораном Северо-Запада был признан BoBo (Bourgeois Bohemians) — второй год подряд. Ресторан Birch занял второе место рейтинга, на третьем — Frantsuza Bistrot. Также в ТОП-10 вошли Harvest, «Сад», La Biga, II Lago dei Cigni, Probka на Добролюбова, Inner, Drevå.

В топ-50 вошли четыре ресторана из других городов Северо-Западного региона, в том числе три из Калининграда и области и один из Новгородской области. Лучший результат — у Balt из Зеленоградска: он занял 30 строчку рейтинга.

В спецноминации «Шеф-повар года» победу одержал Алексей Алексеев, который руководит кухней таких проектов, как Futurist, Inner, Itameshi. Лучшим сомелье Северо-Запада стала Вероника Вильчик — сомелье ресторанов Birch, Osteria Betulla и Porto 19. Nola был признан «Баром года».

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Комментарии
15
Cashmare
2 часа
лучшим сомелье был признан бомж валера, который по запаху перегара определяет год урожая боярышника
михаил.ру
2 часа
заказной рейтинг
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