Медведев рассказал о страданиях в последнем сезоне

Теннисист Даниил Медведев объяснил результаты последнего сезона «страданиями» во время большинства матчей. Его слова приводит «Чемпионат».
По итогам игрового года рейтинг Медведева составил 6,5 из 10. «Страдал большую часть сезона — мячи и так далее. 6,5/10 — моя оценка», — заявил теннисист изданию.
В 2024 году Медведев завершил сезон без титула — впервые с 2017 года. Спортсмен уступил итальянцу Яннику Синнеру и не попал в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024.
Соревнования начались 10 ноября и завершатся 17-го. Синнер — финалист 2023 года, но в борьбе за первое место уступил сербу Новаку Джоковичу.
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