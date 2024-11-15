Попробуйте решить 11 заданий из «Географического диктанта»: спорим, вы и с половиной не справитесь

Разного рода диктанты в России стали ужасно популярны. Нам то и дело хочется проверить свои знания в самых разных направлениях. Совсем скоро, например, можно будет принять участие в «Географическом диктанте» — знатоки долгот, широт, стран и материков сядут за парты 16 и 17 ноября. И для тех, кто хочет подготовиться к нему еще лучше (или просто давно мечтал проверить свои познания в географии), у нас есть 11 заданий от Русского географического общества. Сможете с ними справиться?