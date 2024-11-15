В ГД внесли законопроект о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги

В Госдуму внесли проект об обязанности приносить присягу гражданина России с 14 лет. Об этом стало известно в пятницу, 15 ноября, из думской базы данных.

Члены комитета Госдумы по делам СНГ, возглавляемого Леонидом Калашниковым, предложили законопроект об обязанности приносить присягу гражданина РФ с 14 лет.

Согласно опубликованному документу, законопроект предлагает снизить возраст для обязательного принесения присяги с 18 до 14 лет с целью «повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации».

Также отмечается, что решение о получении гражданства России становится действительным с момента принесения присяги. Если присяга не будет дана в течение года после решения, оно утратит силу. Кроме того, если заявитель откажется от принесения присяги, решение о приеме в гражданство РФ также станет недействительным.

Предлагаемые изменения предусмотрены в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Напомним, 21 ноября этого года истекает срок, в течение которого иностранцы, получившие гражданство России до вступления в силу закона о присяге гражданина РФ, должны ее принести. Установленная указом президента присяга содержит клятву соблюдать законы Российской Федерации, исполнять обязанности гражданина, защищать свободу и независимость страны, а также быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.