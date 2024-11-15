Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

зап.

 753мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50
Куда пойти на выходных
Почему все опять болеют
Дом Радио
Рейд на Апрашке
Промышленный Петербург
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В ГД внесли законопроект о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги

В ГД внесли законопроект о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги

5 253
46 комментариев

В Госдуму внесли проект об обязанности приносить присягу гражданина России с 14 лет. Об этом стало известно в пятницу, 15 ноября, из думской базы данных.

Члены комитета Госдумы по делам СНГ, возглавляемого Леонидом Калашниковым, предложили законопроект об обязанности приносить присягу гражданина РФ с 14 лет.

Согласно опубликованному документу, законопроект предлагает снизить возраст для обязательного принесения присяги с 18 до 14 лет с целью «повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации».

Также отмечается, что решение о получении гражданства России становится действительным с момента принесения присяги. Если присяга не будет дана в течение года после решения, оно утратит силу. Кроме того, если заявитель откажется от принесения присяги, решение о приеме в гражданство РФ также станет недействительным.

Предлагаемые изменения предусмотрены в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Напомним, 21 ноября этого года истекает срок, в течение которого иностранцы, получившие гражданство России до вступления в силу закона о присяге гражданина РФ, должны ее принести. Установленная указом президента присяга содержит клятву соблюдать законы Российской Федерации, исполнять обязанности гражданина, защищать свободу и независимость страны, а также быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY13
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY32
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
50
280088450
1 час
К чему готовимся?
Zet
1 час
Мамой клянусь!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
Новости компаний
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
Новости компаний
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
ТОП 5
Новости компаний
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
Экономь на поездках по городу с Drivee
14 ноября, 10:00
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25