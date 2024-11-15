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Общество Киркорова ищут приставы. Он задолжал 3 тысячи рублей

Киркорова ищут приставы. Он задолжал 3 тысячи рублей

1 658
15 комментариев

Судебные приставы разыскивают певца Филиппа Киркорова из-за долга по административному штрафу. Налоговой артист должен 3 тысячи рублей, пишет РИА Новости 15 ноября.

Исполнительное производство в отношении Киркорова было возбуждено в апреле. Кроме этого, по счетам нескольких компаний музыканта приостановлены операции. Например, у фирмы по розничной торговле одеждой они приостановлены с 2021 года. У другой — с 15 ноября из-за отрицательного сальдо в 4,6 тысячи рублей.

Информация о том, что Киркоров задержан, ранее появилась в некоторых телеграм-каналах. Представитель певца Екатерина Успенская опровергла РИА Новости информацию о том, что у музыканта есть задолженности по штрафам за нарушение ПДД.

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Комментарии
15
282036314
32 минуты
Цирк.
260850771
31 минута
Бедный Филя задолжал копейки, а уже ловят с собаками. Зато другие вагонами воруют и ничего...
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