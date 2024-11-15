В США ФБР вычислило спонсора ИГИЛ* по постам в соцсетях

Агенты ФБР задержали в Хьюстоне, штат Техас, 28-летнего американца Анаса Саида. По информации спецслужб, мужчина пропагандировал и поддерживал финансово террористическую организацию ИГИЛ* и собирался совершить теракт на территории страны.

Задержание подозреваемого произошло 8 ноября. Из материалов дела следует, что Саид в соцсетях размещал посты и писал сообщения, в которых выражал поддержку ИГИЛ и одобрение терактам, совершенным организацией.

На дому у Саида прошли обыски, также агенты осмотрели автомобиль и телефон подозреваемого. В случае обвинительного приговора мужчине грозит до 20 лет в федеральной тюрьме.

* ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории России.