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Происшествия Под Лугой «Лифан» протаранил автобус, который вёз 15 детей в школу. Есть пострадавшие

Под Лугой «Лифан» протаранил автобус, который вёз 15 детей в школу. Есть пострадавшие

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5 комментариев

Четыре человека получили травмы в ДТП в Лужском районе Ленобласти. Детей среди них нет.

Как сообщает 15 ноября 47news со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас», ДТП произошло вчера около восьми часов утра на 183-м километре дороги 41А-004 Любань — Оредеж — Луга, у поворота к деревне Жеребуд. Легковой Lifan въехал в борт школьному автобусу ПАЗ, который направлялся в Заклинскую школу. В салоне находились 15 детей, один взрослый сопровождающий, а также водитель в кабине. Из них никто не пострадал. Детей забрал другой автобус еще до приезда спасателей и доставил в школу.

Все пострадавшие — из «Лифана». Это водитель и трое пассажиров — мужчина и две женщины. Пассажиров пришлось деблокировать из смятого салона. Их всех отвезли в Лужскую межрайонную больницу.

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Комментарии
5
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Как может это китайское ведро протаранить автобус ?
DEMOMON
1 час
"к деревне Жеребуд" - ну вот КАК, КАКИМ ОБРАЗОМ, можно было назвать поселение? Ну, объясните мне?! Во-вторых, Лифан - полное и унылое г... Это и изначально было ясно. В-третьих - не были пристёгнуты. Сзади.
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