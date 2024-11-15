Под Лугой «Лифан» протаранил автобус, который вёз 15 детей в школу. Есть пострадавшие

Четыре человека получили травмы в ДТП в Лужском районе Ленобласти. Детей среди них нет.

Как сообщает 15 ноября 47news со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас», ДТП произошло вчера около восьми часов утра на 183-м километре дороги 41А-004 Любань — Оредеж — Луга, у поворота к деревне Жеребуд. Легковой Lifan въехал в борт школьному автобусу ПАЗ, который направлялся в Заклинскую школу. В салоне находились 15 детей, один взрослый сопровождающий, а также водитель в кабине. Из них никто не пострадал. Детей забрал другой автобус еще до приезда спасателей и доставил в школу.

Все пострадавшие — из «Лифана». Это водитель и трое пассажиров — мужчина и две женщины. Пассажиров пришлось деблокировать из смятого салона. Их всех отвезли в Лужскую межрайонную больницу.