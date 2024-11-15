«АВТОВАЗ» достигнет планки в 500 тысяч выпущенных автомобилей до конца года

Концерн «АВТОВАЗ» наладил выпуск 500 тысяч автомобилей в год. Как сообщает пресс-служба правительства РФ 15 ноября, первый вице-премьер Денис Мантуров провел заседание директоров и протестировал опытную версию Lada e-Aura с электродвигателем.

Как отмечается в сообщении, для российского автопрома это рекорд за последние 10 лет. На заседании была одобрена программа инвестиций, предполагающая вложение 45 млрд рублей на 2025 год. Большая часть этих денег пойдет на автомобильные проекты, силовые агрегаты и развитие мощностей.

В сообщении отмечается, что «АВТОВАЗ» нарастил производство, несмотря на «внешнее санкционное давление».