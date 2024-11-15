Ozon запустит собственного таможенного брокера, чтобы быстрее возить товары из Китая

Оzon планирует запустить собственного таможенного брокера. Маркетплейс хочет стать участником внешнеэкономической торговли по осуществлению доставки и декларированию экспресс-грузов. Так он рассчитывает сократить срок транспортировки товаров из Китая. Об этом 15 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Ozon.

«Регистрация маркетплейса в реестре участников ВЭД по осуществлению доставки и декларирования экспресс-грузов позволит нам оформлять часть таких операций самостоятельно», — уточнили в пресс-службе Ozon. Помимо этого такое новшество должно обеспечить контроль за перемещением грузов и снизить затраты.