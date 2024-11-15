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Бизнес Ozon запустит собственного таможенного брокера, чтобы быстрее возить товары из Китая

Ozon запустит собственного таможенного брокера, чтобы быстрее возить товары из Китая

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10 комментариев

Оzon планирует запустить собственного таможенного брокера. Маркетплейс хочет стать участником внешнеэкономической торговли по осуществлению доставки и декларированию экспресс-грузов. Так он рассчитывает сократить срок транспортировки товаров из Китая. Об этом 15 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Ozon.

«Регистрация маркетплейса в реестре участников ВЭД по осуществлению доставки и декларирования экспресс-грузов позволит нам оформлять часть таких операций самостоятельно», — уточнили в пресс-службе Ozon. Помимо этого такое новшество должно обеспечить контроль за перемещением грузов и снизить затраты.

Маркетплейс считает, что сможет обрабатывать больше заказов из Китая. С другими участниками ВЭД Ozon также продолжит работать.

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Комментарии
10
282304523
2 часа
А в России что-то производят, кроме новой Конституции и мигрантов?
михаил.ру
2 часа
молодцы
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