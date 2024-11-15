На Петровской косе закрыли посадочную площадку для вертолетов

Участок, предназначенный для причала маломерных судов, использовали как вертолетную посадочную площадку. При этом органы Росавиации не получили никаких уведомлений об этом.

Долгое время на месте этой площадки располагался яхт-клуб Ленинградской федерации профсоюзов. В 2022 году комитет имущественных отношений прекратил право федерации на бессрочное пользование этого участка. В мае текущего года «Фонтанке» от нескольких источников стало известно, что разработкой концепции развития этой территории займется ООО «Морские ворота Северной столицы». Наши собеседники уточнили, что компания в данном случае — исполнитель. В обсуждениях инвестора, по данным источников, звучало название «Газпром». Городские власти, возможно, планировали возложить на него социальную нагрузку по развитию яхтенного спорта.