Школьница стала жертвой группового изнасилования в сауне в центре Петербурга

Двух молодых людей заподозрили в надругательстве над 13-летней школьницей в Адмиралтейском районе Петербурга. Один из них уже арестован за секс без согласия с несовершеннолетней постарше.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении девочки младше 14 лет.

По версии следствия, школьница оказалась в компании молодых людей в сауне на набережной Обводного канала в ночь на 7 мая. Насилие над ней вменяют двоим. Одному на тот момент было 19 лет, другому — 18.

Младшего — жителя Лесколово — оперативники уголовного розыска задержали днём 14 ноября у базы отдыха в Лемболово, где юноша работает официантом. По предварительным данным, свою причастность он не отрицает.

Старший уже обживается в Крестах. В следственный изолятор он угодил по делу об изнасиловании несовершеннолетней, которое было возбуждено в конце августа следствием Калининского района Петербурга.