Подростка в Кировской области обвиняют в попытке диверсии на железной дороге

В отношении 16-летнего жителя Кировской области возбуждено уголовное дело о попытке диверсии, сообщает 15 ноября Следком . По информации ведомства, школьник собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка железной дороги.

Как полагает следствие, совершить диверсию подросток собирался по заданию украинских спецслужб. Получись у него, поджог повлек бы за собой катастрофу техногенного характера: столкновение или сход с путей поездов.

У школьника при себе обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и телефон с перепиской. Задержать его удалось прямо на месте совершения преступления. Сейчас подростка заключили под стражу, ведется расследование.