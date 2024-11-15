В России выдали первый однобуквенный биржевой тикер — его получили «Т-Технологии»

На Московской бирже выдали первый однобуквенный тикер — его получила компания «Т-Технологии», акции которой будут торговаться под тикером «Т». Такое обозначение активов зарегистрировали в России впервые.
Переименование тикера последовало за переименованием международной компании, которое утвердили на внеочередном общем собрании акционеров.
— Т — это технологии. Именно это имя мы дали обновленной группе, которая объединяет высокодиверсифицированную экосистему бизнесов. Теперь Т — это еще и тикер. Вместе с Московской биржей мы разработали уникальный для российского фондового рынка формат контакта эмитента с инвесторами. Буква «Т» уже ассоциируется и с другими элементами экосистемы, клиентами которой являются 46 млн человек, — пояснил глава Т-Банка Станислав Близнюк.
Обновление тикера в приложениях всех российских брокеров произойдет с 28 ноября.
— Уникальный торговый код упрощает идентификацию и восприятие компании инвесторами и клиентами, облегчает поиск эмитента в брокерских приложениях. Сегодня каждый клиент в любой сфере предъявляет запрос на индивидуальный подход. Эмитенты — это наши клиенты, и мы обязательно должны персонализировать предоставляемые им услуги. Это не просто символическое изменение, а стратегический ход, который подчеркивает значимость компании на рынке и делает бренд еще более узнаваемым, — прокомментировал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
Т-Технологии — технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему. С момента основания в 2006 году Группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.