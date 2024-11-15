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Бизнес ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ

ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ

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1 комментарий

Центробанк объявил об отзыве лицензии у банка БКФ с 15 ноября. Сегодня в банке начала работать временная администрация, руководителем назначена Светлана Евдокимова. Агентство по страхованию вкладов обещает начать выплаты вкладчикам не позднее 29 ноября.

По данным ЦБ, банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, допускал нарушения в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Общие доходы банка БКФ в 2023 году составили 598 млн руб., чистый убыток — 239 млн руб., активы на начало сентября — 5,4 млрд руб., из которых 2,8  млрд — вклады физлиц, передает ТАСС.

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Комментарии
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Эд Хэммет
37 минут
Россия из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России может столкнуться со стагфляцией — одновременным спадом в экономике и ростом цен. Об этом говорится в аналитической записке экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Эксперты говорят о сценарии «шока со спадом производства» с вероятностью корпоративных банкротств и неплатежей. При этом повышение ставки ЦБ не сможет в полной мере побороть инфляцию из-за роста «квазипроцентных платежей» и конъюнктурных факторов, считают они.
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