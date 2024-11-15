ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ

Центробанк объявил об отзыве лицензии у банка БКФ с 15 ноября. Сегодня в банке начала работать временная администрация, руководителем назначена Светлана Евдокимова. Агентство по страхованию вкладов обещает начать выплаты вкладчикам не позднее 29 ноября.

По данным ЦБ, банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, допускал нарушения в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Общие доходы банка БКФ в 2023 году составили 598 млн руб., чистый убыток — 239 млн руб., активы на начало сентября — 5,4 млрд руб., из которых 2,8 млрд — вклады физлиц, передает ТАСС.