Болельщики сборных Франции и Израиля подрались во время матча

На «Стад де Франс» в Париже 14 ноября болельщики сборной Франции подрались с фанатами гостевой команды. До этого в столице Франции прошли пропалестинские митинги.

Небольшая группа болельщиков двух сборных устроили потасовку во время матча. Израильские фанаты находились на трибунах с флагами Израиля. Сообщается, что разнимали их правоохранительные органы. Информации о пострадавших нет.