Болельщики сборных Франции и Израиля подрались во время матча

На «Стад де Франс» в Париже 14 ноября болельщики сборной Франции подрались с фанатами гостевой команды. До этого в столице Франции прошли пропалестинские митинги.
Небольшая группа болельщиков двух сборных устроили потасовку во время матча. Израильские фанаты находились на трибунах с флагами Израиля. Сообщается, что разнимали их правоохранительные органы. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что матч пройдет под усиленной охраной. Команды встречались в пятом туре Лиги Наций.
Неделей ранее после матча «Аякса» против «Маккаби Тель-Авив» пропалестинские активисты в Амстердаме напали на фанатов из Израиля, пострадали 40 человек.
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