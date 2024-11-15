Регистрация договоров аренды в России подорожает вдвое с нового года

Пошлины за регистрацию договоров аренды в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) вырастут в России в два раза с 1 января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в Росреестре.

Госпошлина для физлиц вырастет с 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для юрлиц — с 22 тысяч до 44 тысяч рублей. Договор аренды необходимо регистрировать в том случае, если он заключен на срок более одного года.