Регистрация договоров аренды в России подорожает вдвое с нового года

Пошлины за регистрацию договоров аренды в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) вырастут в России в два раза с 1 января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в Росреестре.
Госпошлина для физлиц вырастет с 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для юрлиц — с 22 тысяч до 44 тысяч рублей. Договор аренды необходимо регистрировать в том случае, если он заключен на срок более одного года.
Увеличится вдвое и пошлина за регистрацию соглашения об изменении и расторжения договора аренды — для физлиц она будет составлять 700 рублей, для организаций — 2000 рублей.
Повышение тарифов за регистрацию договоров аренды в ЕГРН вошло в число поправок в Налоговый кодекс, ранее подписанных Владимиром Путиным.
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