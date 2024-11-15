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Образ жизни Технологии Бизнес Признание и Влияние Вы точно ими пользуетесь. Помогите нам определить лучший из этих 10 онлайн-сервисов

Вы точно ими пользуетесь. Помогите нам определить лучший из этих 10 онлайн-сервисов

Победитель станет известен в декабре

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Вы несколько недель присылали нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Онлайн-сервис года». Было очень сложно, но мы всё-таки отобрали десятку финалистов — на основе ваших голосов. Теперь мы хотим определить одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Онлайн-сервис года» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. Претендовать на выход в финал могла любая компания, которая помогает нам решать наши проблемы и задачи, не выходя из дома. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:

  • «Грузовичкоф»

  • Конфигуратор ремонта Ugol

  • Сбер

  • Ozon

  • Проекты «Яндекс»

  • «Самокат»

  • «Госуслуги»

  • Сервис доставки еды Dostaевский

  • Мини-приложение «ВКонтакте» «Я здесь живу»

  • Wildberries

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какую компанию вы знаете и любите больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.

Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

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