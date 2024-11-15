Вы точно ими пользуетесь. Помогите нам определить лучший из этих 10 онлайн-сервисов

Вы несколько недель присылали нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Онлайн-сервис года». Было очень сложно, но мы всё-таки отобрали десятку финалистов — на основе ваших голосов. Теперь мы хотим определить одного кандидата, который получит звание лучшего.
«Онлайн-сервис года» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. Претендовать на выход в финал могла любая компания, которая помогает нам решать наши проблемы и задачи, не выходя из дома. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:
«Грузовичкоф»
Конфигуратор ремонта Ugol
Сбер
Ozon
Проекты «Яндекс»
«Самокат»
«Госуслуги»
Сервис доставки еды Dostaевский
Мини-приложение «ВКонтакте» «Я здесь живу»
Wildberries
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какую компанию вы знаете и любите больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.
Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».
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