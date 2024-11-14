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Общество Директора «Ростелекома» отправили в СИЗО

Директора «Ростелекома» отправили в СИЗО

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3 комментария

Суд в Москве арестовал директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина и директора компании «Комплайн Софт» Антона Менчица. Им вменяют мошенничество на 180 миллионов рублей.

О решении сообщает пресс-служба столичных судов 14 ноября. Мера избрана до 12 января 2025 года.

О задержании топ-менеджера «Ростелекома» стало известно сегодня же. Известно, что ему и его «подельнику» вменяют хищение на закупке лицензированного ПО. Ущерб мог составить порядка 180 миллионов рублей.

В «Ростелекоме» сообщали, что в курсе задержания и сотрудничают со следствием.

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Комментарии
3
Гость
41 минута
Наконец-то?! Ростелеком - символ безразличия к клиентам и беспределу по негласному подключению/навязыванию услуг и завышения цен!
Гость
48 минут
Вот это правильно! Пауки в банке.
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