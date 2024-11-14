Директора «Ростелекома» отправили в СИЗО

Суд в Москве арестовал директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина и директора компании «Комплайн Софт» Антона Менчица. Им вменяют мошенничество на 180 миллионов рублей.
О решении сообщает пресс-служба столичных судов 14 ноября. Мера избрана до 12 января 2025 года.
О задержании топ-менеджера «Ростелекома» стало известно сегодня же. Известно, что ему и его «подельнику» вменяют хищение на закупке лицензированного ПО. Ущерб мог составить порядка 180 миллионов рублей.
В «Ростелекоме» сообщали, что в курсе задержания и сотрудничают со следствием.
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