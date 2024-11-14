Директора «Ростелекома» отправили в СИЗО

Суд в Москве арестовал директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина и директора компании «Комплайн Софт» Антона Менчица. Им вменяют мошенничество на 180 миллионов рублей.

О задержании топ-менеджера «Ростелекома» стало известно сегодня же. Известно, что ему и его «подельнику» вменяют хищение на закупке лицензированного ПО. Ущерб мог составить порядка 180 миллионов рублей.