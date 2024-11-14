Норвежские рыбаки закинули невод и случайно поймали атомную подлодку ВМС США

Норвежским рыбакам удалось поймать по-настоящему «крупную рыбу»: экипаж рыболовного судна «Эйгутт» из деревни Соммарёй на этой неделе зацепил в свои сети новейшую американскую атомную подводную лодку, пишет немецкий Bild.

Как рассказывает издание 14 ноября, норвежские рыбаки, как обычно, вышли в море в понедельник и забросили сети. После удачного утреннего улова в несколько сотен килограммов рыбы они вновь «закинули невод» для второго захода. Но неожиданно нечто зацепило сети и утащило их вдаль. Это была USS Virginia — американская атомная подлодка водоизмещением 7800 тонн и длиной 115 метров. Она только вышла из арктического порта Тромсё и бесшумно шла своим курсом к северо-востоку от Соммарёя. Эта новейшая подлодка быстрого реагирования оснащена передовыми системами сонаров и скрытности, но ее остановила простая рыболовная сеть, запутавшаяся в винтах.

Один из рыбаков с «Эйгутта», Харальд Энген, рассказал норвежскому телеканалу NRK, что с ними сразу же связалась береговая охрана и передала: «Подлодка попала в ваши сети для палтуса и утащила их на две морские мили к северу, в открытое море». К счастью для американских моряков, норвежская береговая охрана смогла оперативно прибыть на место и отрезать сети от винта подлодки, чтобы она продолжила путь.

Теперь у рыбаков есть захватывающая история о по-настоящему «крупном улове», но они сожалеют о повреждении своих сетей. Впрочем, им уже пообещали, что, возможно, будет выплачена компенсация.

«Наверное, это станет хорошей историей в пабе в Соммарёе в выходные?» — пошутил Энген в интервью журналистам.

Как сообщает NRK, в ВМС США подтвердили, что их подводная лодка USS Virginia действительно запуталась в рыболовных сетях. В электронном письме для NRK они сообщили, что подлодка была на пути из Тромсё после плановой стоянки в порту.