«Я ощущаю холодный пот при виде бананов»: министр и депутат из Швеции признались в «бананофобии»

Министра и депутата из Швеции объединил общий враг — бананы. Они обе рассказали, что страдают редкой бананофобией, пишет Expressen.

Как пишет издание 14 ноября, министр по вопросам равенства Швеции Паулина Брандберг боится бананов. Из-за бананофобии её помощникам даже предписано в помещениях для встреч проводить проверки, чтобы она случайно не столкнулась с предметом своего страха. Проверяют и пищу, например, чтобы в тортах не было бананов. Формально фобию называют «аллергией».

После выхода материала на эту тему и резонанса истории министр неожиданно получила поддержку. Депутат парламента Тереза Карвалью публично призналась в соцсети, что страдает той же фобией бананов, что и министр.

«Это необычная фобия, поэтому я решила рассказать об этом в сети с лёгкой иронией. Мы не одни (бананофобы). Я ощущаю холодный пот и дискомфорт при виде бананов, но научилась с этим жить», — поделилась Карвалью.

Брандберг также получила поддержку от министра финансов Швеции Элизабет Свантеcсон, которая возмутилась раскрытием этой темы в газете Expressen.

«О чём они только думают в Expressen? Политики, как и другие люди, могут страдать от страхов, фобий и тревог. Если это не влияет на их работу, зачем это раздувать в прессе? Это настоящий удар ниже пояса», — написала Свантеcсон в сети X.

Карвалью рассказала, что ей было даже сложно прочитать статью о бананофобии министра Брандберг.

«Я страдаю от той же проблемы. Мы много дискутировали про рабочие вопросы, но здесь у нас общий враг», — резюмировала депутат.