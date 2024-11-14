Арестован гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов был арестован 14 ноября по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено постановлением Тверского районного суда города Москвы.

Николову вменяются два эпизода получения взятки в особо крупном размере. Он помещен под стражу на 2 месяца, до 12 января 2025 года.