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Общество Арестован гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов

Арестован гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов

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Генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов был арестован 14 ноября по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено постановлением Тверского районного суда города Москвы.

Николову вменяются два эпизода получения взятки в особо крупном размере. Он помещен под стражу на 2 месяца, до 12 января 2025 года.

По версии следствия, Николов и иные фигуранты получали взятки от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капремонта многоквартирных домов на территории Подмосковья.

Ранее по той же статье был арестован заместитель гендиректора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Мстислав Дымнич.

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Валерий Николов Взятка Арест Фонд капитального ремонта Московская область
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