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Происшествия Житель Лобни нашел мину под полом своей квартиры. Дом эвакуировали

Житель Лобни нашел мину под полом своей квартиры. Дом эвакуировали

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1 комментарий

Жилая многоэтажка была эвакуирована вечером 14 ноября в Лобне из-за противопехотной осколочной мины, найденной у себя под полом одним из жильцов. Об этом сообщает глава Лобни Анна Кротова.

«Сообщение от жителя пятого дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины поступило в 17:48 на пульт ЕДДС», — говорится в телеграм-канале Кротовой.

В 18:20 сотрудниками ОМВД было принято решение об эвакуации жильцов дома — из здания вывели 38 человек, в том числе 5 детей. На базе Дома культуры «Луговая» был развернут пункт временного размещения.

После эвакуации жильцов дом был оцеплен, проезд транспорта закрыт. Ожидается прибытие саперов.

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Лобня Мина Анна Кротова Эвакуация
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Комментарии
1
VVvolkov
10 минут
а мог бы тихонечко её вынести на помойку и лечь спать спокойно
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