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Происшествия Шеф-повара Зимина нашли мертвым на съемной квартире в окровавленной ванной

Шеф-повара Зимина нашли мертвым на съемной квартире в окровавленной ванной

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19 комментариев

Шеф-повар Алексей Зимин умер на съемной квартире в Белграде. Тело нашли через несколько дней после смерти мужчины.

Подробности об обстоятельствах гибели 14 ноября сообщает сербский портал Informer. Известно, что Зимин приехал в Белград из Лондона, где он живет с 2017 года. 7 ноября он в местном ресторане презентовал свою книгу, после чего вернулся на съемную квартиру.

Вскоре шеф-повар перестал отвечать на звонки, и хозяин квартиры через несколько дней вызвал слесаря и вскрыл квартиру — он решил, что арендатор просто сбежал.

Тело Зимина было найдено в ванной в луже крови. Следов насильственной смерти криминалисты не обнаружили. Тело отправили на экспертизу, после чего его вернут в Лондон.

Зимин был женат, у него осталось трое детей.

Алексей Зимин был ведущим кулинарного шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, а также организатором кулинарного фестиваля «Праздник Еды». Открыл кафе и кулинарную школу Ragout, кафе при «Гоголь-центре», бар Craft и заведение «Дом 12».

В 2015 году он переехал из России в Лондон, где запустил ресторан русской кухни и одноименный журнал Zima, а также вел серию программ о британской еде. Летом 2023 года Зимин представил свою книгу «Англомания». Ранее он выпустил несколько других книг: «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».

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Комментарии
19
Рострелли
1 час
Почти как Березовский в свое время.
Zet
33 минуты
а кровь-то откуда? из порезов? или голову на скользком полу расшиб?
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