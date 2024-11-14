Евросоюз запустил программу совместных закупок оружия на 300 млн евро

Страны Евросоюза будут совместно закупать оружие для «укрепления оборонной промышленности». Всего предполагается пять траншей по 60 млн евро, суммарно страны — участницы объединения закупят вооружений на 300 млн евро, следует из сообщения на сайте Еврокомиссии.

ЕК также анонсировала закупки оружия для обороны ЕС на сумму более 11 млрд евро в трех областях: ПВО и ПРО, современные бронированные машины и боеприпасы. Отмечается, что в качестве ПВО будут закуплены системы сверхмалой дальности Mistral и системы средней дальности IRIS-T SLM. Среди боеприпасов планируется закупка артиллерии калибра 155 мм для шести стран — участниц Евросоюза.

Закупка оружия на 300 млн евро будет профинансирована программой European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement instrument (EDIRPA), сообщается на сайте ЕК.