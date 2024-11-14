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Общество Россиянам дадут возможность согласования перепланировки без суда — по примеру Москвы

Россиянам дадут возможность согласования перепланировки без суда — по примеру Москвы

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2 комментария

Внесудебное согласование перепланировки должно стать доступным всем россиянам в конце 2024 года. Ожидается, что поправки в Жилищный кодекс будут приняты Совфедом до 30 декабря, пишет РИА Новости.

Суть нововведения заключается в том, что уже сделанную перепланировку можно будет легализовать через «Госуслуги» и МФЦ. Сейчас это можно сделать только через суд. Опыт внесудебного согласования уже есть у Москвы, метод показал свою эффективность.

Работает это так: заявитель должен предоставить технический паспорт квартиры до и после перепланировки. Если из документов будет понятно, что ремонт не задел несущие конструкции или инженерные системы, то перепланировку согласуют. В противном случае владельца попросят вернуть все как было.

Нововведение касается уже сделанных перепланировок. Если ремонт только планируется, согласовать работы уже можно через «Госуслуги».

Если перепланировку не согласовывали, но выявили, владелец получит штраф и обязательство все вернуть в исходный вид.

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Комментарии
3
VKuser372041656
4 минуты
Ну хоть где-то есть хорошие новости
ixform
23 минуты
ну, короче .. это.. без модели взаимодействия цифровой проекции города это всё та же самая бумажная работа без возможности полуавтоматизации и автонадзора это поможет но это не изменит главного - векторизацию госфункции
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