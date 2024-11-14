Россиянам дадут возможность согласования перепланировки без суда — по примеру Москвы

Внесудебное согласование перепланировки должно стать доступным всем россиянам в конце 2024 года. Ожидается, что поправки в Жилищный кодекс будут приняты Совфедом до 30 декабря, пишет РИА Новости.

Суть нововведения заключается в том, что уже сделанную перепланировку можно будет легализовать через «Госуслуги» и МФЦ. Сейчас это можно сделать только через суд. Опыт внесудебного согласования уже есть у Москвы, метод показал свою эффективность.

Работает это так: заявитель должен предоставить технический паспорт квартиры до и после перепланировки. Если из документов будет понятно, что ремонт не задел несущие конструкции или инженерные системы, то перепланировку согласуют. В противном случае владельца попросят вернуть все как было.