Цукербергу прилетел штраф на 800 млн евро за «злоупотребления»

Евросоюз оштрафовал компанию Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга почти на 800 миллионов евро за «злоупотребления» на рынке, сообщает Associated Press.

Как передает агентство 14 ноября, регуляторы Европейского Союза оштрафовали материнскую компанию Facebook** почти на 800 миллионов евро. Причина штрафа — так называемые «злоупотребления» в работе её сервиса объявлений Marketplace и недобросовестную конкуренцию.

Сервис объявлений Marketplace встроен в приложение социальной сети и предлагает купить через него разные товары. Комиссия указала Meta на то, что она автоматически, показывая сервис Marketplace всем пользователям Facebook, даже если они этого не хотят, действует недобросовестно. Это мешает другим компаниям продвигать на площадке соцсети свои собственные сервисы объявлений. И более того, компания, по мнению комиссии, ради продвижения своего сервиса объявлений нарушала условия сотрудничества: например, собирала данные о рекламе от конкурирующих платформ объявлений, которые размещают рекламу в Facebook и в Instagram, и применяла их для продвижения собственного сервиса.

«Практики работы Meta дали ей преимущества, которые недоступны другим поставщикам услуг онлайн-объявлений, — заявила заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер. — Это запрещено антимонопольными правилами ЕС. Теперь Meta обязана прекратить такое поведение».

В ответ Meta заявила, что выполнит требования комиссии и прекратит «спорные действия», однако намерена подать апелляцию и оспорить штраф.

*Компания Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.