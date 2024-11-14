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Спорт Не время для ограничений. Дзюба попросил бы Путина отменить Fan ID

Не время для ограничений. Дзюба попросил бы Путина отменить Fan ID

981
6 комментариев

Почувствовать атмосферу полного стадиона хотелось бы футболисту Артему Дзюбе. Для этого он попросил бы при встрече с Путиным отменить Fan ID.

Своими соображениями футболист 14 ноября поделился с изданием Sport24. Дзюбе кажется странным, что так называемый паспорт болельщика нужен на матчи чемпиона России, а на матчи кубка — нет.

«Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона. Как бы фанаты иногда себя ни вели не очень хорошо, все равно с ними антуражно и классно. Футбол — самый популярный вид спорта, поэтому хотелось бы, чтобы люди отвлеклись и получили удовольствие на полном стадионе», — сказал Дзюба.

Он также сказал, что хоть Владимиру Путину и не до этого, но при встрече с ним футболисту очень бы хотелось попросить Fan ID отменить. «Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения», — заключил футболист.

Наличие Fan ID стало обязательным условием для посещения матчей чемпионата России с сезона-2022/23. Огромное количество болельщиков по всей стране отказались оформлять паспорт болельщика и стали массово бойкотировать игры. Минспорта комментировало, что «обратной дороги» в этом вопросе нет.

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Комментарии
6
Антишерсть
45 минут
Опять новость про рукастого футболиста. В футболе быть рукастым - плохо, надо ногами играть.
Ushat Pomoev
48 минут
Болельщики стали байкотировать игры, а фанаты - так прямо бойкотировать!
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