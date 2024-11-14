Роскомнадзор проверит устойчивость рунета

Роскомнадзор проведет ежегодные учения по проверке устойчивости российского сегмента интернета к воздействию извне. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, российские пользователи не заметят проблем с доступом в сеть.

График проведения таких учений утверждает Минцифры совместно с ФБС и РКН. В ходе учений, добавили в ведомстве, также проверяется эффективность работы «ключевой замещающей инфраструктуры» на случай преднамеренного отключения извне.

РКН также выявляет информационные системы, чья работа зависит от связи с сервисами, расположенными за рубежом.