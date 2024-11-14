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Общество Роскомнадзор проверит устойчивость рунета

Роскомнадзор проверит устойчивость рунета

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11 комментариев

Роскомнадзор проведет ежегодные учения по проверке устойчивости российского сегмента интернета к воздействию извне. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, российские пользователи не заметят проблем с доступом в сеть.

График проведения таких учений утверждает Минцифры совместно с ФБС и РКН. В ходе учений, добавили в ведомстве, также проверяется эффективность работы «ключевой замещающей инфраструктуры» на случай преднамеренного отключения извне.

РКН также выявляет информационные системы, чья работа зависит от связи с сервисами, расположенными за рубежом.

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Комментарии
11
Klaustrofobik
1 час
Когда эти безрукие уронят интернет совсем?
iamback
1 час
Когда-то на Чернобыльской АЭС тоже проверили устойчивость...
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