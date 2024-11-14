Топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин задержан по подозрению в мошенничестве

Директор по выделенным сетям связи компании «Ростелеком» Владимир Шадрин и генеральный директор «Комплайн софт» Антон Менчиц задержаны по подозрению в мошенничестве с деньгами, выделенными на закупку лицензий для ПО. Об этом 14 ноября сообщает «Интерфакс».

Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство об их аресте.

Обоим задержанным вменяется причинение ущерба на сумму более 180 миллионов рублей. Шадрину и Менчицу грозит до 10 лет заключения.