Эвакуировали троих детей: стали известны подробности квартирных пожаров в трех районах Петербурга

Минувшей ночью сразу в трех районах Петербурга произошли пожары, унесшие жизни людей. Из домов, где произошли возгорания, было эвакуировано больше 20 человек, в том числе трое детей. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В трехкомнатной квартире, расположенной в доме 86а по набережной Обводного канала, в районе трех часов ночи загорелась одна из комнат. При пожаре погибла 84-летняя женщина. Из квартир, находящихся выше, спасатели эвакуировали пять человек.

Почти в это же время загорелась однушка в доме 21, корпус 3, на улице Федора Абрамова. Огонь охватил комнату на 21-м этаже. Погибла молодая женщина. Ее 39-летнего супруга госпитализировали. По данным «Фонтанки», мужчину привезли в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас он находится в реанимации. Помимо отравления смесью дымов у пострадавшего ожоги лица, рук и ног. Во время тушения огня из квартир эвакуировали семь человек, трое из них — дети.