«Внутри может быть не шоколадная мечта»: консульство РФ в Дубае призвало не брать посылки у незнакомцев в аэропортах ОАЭ

В посылках с дубайским шоколадом, которые пытаются передать незнакомцы в аэропортах ОАЭ, может не всегда находиться сладкий груз. Генконсульство России в Дубае 14 ноября призвало граждан, летящих в РФ, ничего не брать от неизвестных людей.

В официальном telegram-канале консульство сообщает, что посылки, сопровождающиеся просьбой «передать гостинец детям-сиротам», брать не стоит. Под видом гостинцев в последнее время некоторые люди могут хотеть отправить в другую страну 10 коробок с популярным дубайским шоколадом.

«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни», — уточнили в консульстве.

Также государственный орган напомнил, что транспортировка в чемоданах пассажиров любой техники, сладостей и других вещей в оптовых масштабах не является параллельным импортом.